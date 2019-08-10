Москва, , 09:06 — REGNUM

Четыре человека пострадали в результате столкновения пяти автомобилей на МКАД на северо-западе Москвы. Об этом журналистам 10 августа сообщают представители экстренных служб.

Как уточняется в Twitter департамента московского транспорта, авария произошла на 74 километре внутренней стороны МКАД. Столкнулись пять автомобилей, две грузовые и три легковых.

По предварительным данным, одно из транспортных средств въехало в результате ДТП в остановку общественного транспорта. Людей на остановке не было.

В результате аварии пострадали, как минимум, четыре человека. Движение в районе ДТП для автотранспорта затруднено: были перекрыты три из пяти полос автодороги.

На месте работают представители экстренных служб. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП с участием трёх автомобилей в Екатеринбурге. В результате аварии пострадал мужчина, он был госпитализирован.

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