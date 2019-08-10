Пекин, , 08:26 — REGNUM

Более одного миллиона человек эвакуировано в Китае из-за обрушившегося на восток страны супертайфуна «Лекима», сообщает 10 августа агентство «Синьхуа».

По данным издания, это девятый в нынешнем сезоне тайфун. Он добрался до побережья уезда Вэньлинь в провинции Чжэцзян в 01:45 (20:45 9 августа мск) и максимальные порывы ветра при нем достигали 52 м/с. Также сообщается об одном погибшем.

Напомним, ранее, утром 9 августа, Центральной метеорологической службой Китая был объявлен наивысший, «красный», уровень тревоги из-за приближения «Лекимы». Кроме этого, по этой же причине были отменены 204 паромных маршрута и остановлено 1257 поездов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты предположили, что бушующий в Китае супертайфун «Лекима» может добраться до Приморья.