Красноярск, 10 августа 2019, 08:27 — REGNUM
Железнодорожный путь полностью восстановлен в Ачинском районе Красноярского края после повреждения его взрывом снаряда. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Красноярской железной дороги.
При этом отмечается, что движение поездов по восстановленному участку железной дороги пока не осуществляется.
Как пояснили в пресс-службе Красноярской железной дороги, возобновления движения следует ожидать после снятия режима ЧС в регионе.
Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении режима ЧС на территории Ачинского района Красноярского края в связи с новыми взрывами на складе боеприпасов, расположенном рядом с населённым пунктом Каменка.
По последним данным, в результате взрыва пострадали десять человек, четверо пострадавших были госпитализированы.
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