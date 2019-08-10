Москва, , 07:48 — REGNUM

В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области, который произошел 8 августа, погибли пять сотрудником государственной корпорации «Росатом». Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Напомним, что взрыв прогремел на полигоне вблизи Северодвинска. Там проводились испытания ракетного двигателя. Сперва министерство обороны сообщило о гибели двух человек.

Однако в «Росатоме» заявили, что погибли пять сотрудников госкорпорации. Ещё двое получили ранения.

Уточняется, что инцидентпроизошел в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания.