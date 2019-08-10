Ачинск, Красноярский край, , 07:42 — REGNUM

Число пострадавших в результате повторных взрывов боеприпасов на военном складе под Ачинском возросло до 10 человек. Об этом сегодня, 10 августа, сообщают местные СМИ.

Напомним, что разрывы боеприпасов на складе вблизи города Ачинска Красноярского края начались 5 августа. Пришлось эвакуировать всех, кто находился в зоне 20 километров от места взрывов. Затем разрывы прекратились и военные вместе со спасателями приступили к ликвидации последствий ЧП.

Но накануне, 9 августа, взрывы возобновились. По предварительным данным, новые взрывы начались из-за попадания молнии в стелажи с боеприпасами. Молниезащита была повреждена при первых взрывах.

большинство новых пострадавших получили травмы от ударной волны. Четверо госпитализированы, еще шестерым помощь оказали амбулаторно.