Нью-Дели, , 06:40 — REGNUM

Муссонные дожди, продолжающиеся на обширных территориях Индии, стали причиной смерти более 50 человек. Особенно пострадали штаты Керала, Махарашта, Карнатака, Ассам, Одиша, сообщает 10 августа India Today.

За последние три дня только в индийском штате Керала погибли 35 человек. Это наиболее сильно пострадавший от дождя индийский регион. 27 человек в этом штате получили ранения, еще семеро числятся пропавшими без вести.

В штате Махарштра из подтопленных районов эвакуированы более двух тысяч человек. Общее число смертей в регионе достигло 29 человек.

Жертвами стихии в штате Карнатака стали девять человек. Около 44 тысяч пострадавших от наводнения были эвакуированы.

Местные синоптики прогнозируют ухудшение метеоситуации в штатах Гуджарата, Карнатака и Махараштра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жертвами сезонных муссонных дождей в штате Керала стали 28 человек. Идущие на западе Индии дожди, вызвали большие наводнения и оползни. В прошлом 2018 году жертвами муссонных дождей в штате Керала стали 200 человек.