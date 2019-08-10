Екатеринбург, , 06:09 — REGNUM

В Краснодарском крае задержан пассажир авиарейса «Екатеринбург — Геленджик», который устроил пьяный дебош во время перелёта. Как сообщают местные издания, мужчина может быть привлечён к ответственности за мелкое хулиганство.

Как сообщило телевидение «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу управления полиции на транспорте МВД России по Краснодарскому краю, в аэропорту Геленджика задержали 41-летнего мужчину, жителя Челябинска, так как во время перелёта он выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания бортпроводников. Он был доставлен в отдел полиции, а в его отношении составлен административный протокол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за драки пассажиров на борту самолёта, произошла задержка рейса из Стамбула в Екатеринбург. Инцидент произошёл 3 августа. Во время посадки в самолёте произошёл конфликт между мужчиной и женщиной, которая начала его бить. Однако после того как мужчина дал ей сдачи в конфликт вмешался ещё один пассажир.

В итоге троих участников драки сняли с рейса, а авиаборт отправился в Екатеринбург с 40-минутной задержкой.

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