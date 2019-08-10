Афины , , 04:08 — REGNUM

Два человека стали жертвами столкновения двух лодок в Арголическом заливе Эгейского моря в трех часах езды от Афин, сообщает 10 августа агентство Xinhua со ссылкой на греческую береговую охрану.

Лодка

Как стало известно, причиной трагедии стала надувная лодка с десятью иностранными туристами на борту. Лодка, снабженная мощным мотором, на полном ходу протаранила деревянную рыбацкую лодку, на борту которой находились три жителя Греции.

Деревянное судно затонуло практически мгновенно. Находившиеся в ней двое мужчин погибли, женщина с тяжелыми ранениями была доставлена в местную больницу.

Тела погибших пока не найдены. Сотрудники береговой охраны, водного такси и представители ВВС Греции ведут поиски тел в районе бедствия.

Обстоятельства произошедшего доподлинно пока не известны. По предварительным данным, управляющий моторной лодкой не увидел в темноте по курсу деревянной лодки.

Ведется расследование.