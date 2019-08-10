Лондон, , 03:47 — REGNUM

Миллионы людей по всей Великобритании остались в темноте из-за неполадок в Национальной энергетической системе. Подробности масштабного блэкаута, охватившего большую часть Лондона, Ливерпуля, Глазго, Уэльса, Глостершира и Манчестера сообщает 10 августа The Sun в материале под заголовком «Черная пятница».

Со свечой Цитата из к/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей». реж. Игорь Масленников. 1981. СССР

Причиной сбоя стало отключение двух генераторов, в результате чего страну охватил транспортный коллапс. Тысячи пассажиров в течение нескольких часов оказались заблокированными в темноте в транспорте, в первую очередь в поездах.

Отключение пришлось на час пик, в результате чего, из-за невозможности работы светофоров и электропоездов большая часть страны встала в одной огромной пробке. Хаос продолжался несколько часов, а задержки и отмены поездов продолжались и после возобновления подачи электричества.

«Сейчас мы сидим в поезде за пределами Хэтфилда в течение 4,5 часов, — сообщает Кристофер Ловелл в Twitter. — Люди вынуждены были выбить окна, поскольку там нет туалетов».

»Это было похоже на сцены из фильма об апокалипсисе», — комментирует происходившие на улицах Лондона другой пользователь.

Власти призвали к немедленному всестороннему расследованию инцидента.

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