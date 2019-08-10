Нёнокса, 10 августа 2019, 02:09 — REGNUM
Число жертв взрыва на военном полигоне в Архангельской области достигло пяти человек, сообщает 8 августа ТАСС со ссылкой на заявление департамента коммуникаций госкорпораций.
По последним данным, в результате ЧП на полигоне в Нёноксе погибли пятеро сотрудников «Росатома». Ранее сообщалось о гибели двух сотрудников, состояние еще троих описывалось как крайне тяжелое.
В настоящее время в медучреждении находятся еще трое пострадавших в результате ЧП.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о причине трагедии. По данным ведомства, взрыв на полигоне произошел в процессе испытания жидкостного реактивного двигателя.
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