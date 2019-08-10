Киев, , 00:38 — REGNUM

О задержании группы вооруженных преступников, подозреваемых в расстреле мужчины в Киево-Святошинском районе Киевской области, сообщил 9 августа глава полиции региона Андрей Небытов.

Как стало известно, вечером пятницы, 9 августа, под Киевом был обнаружен мужчина с семью огнестрельными ранениями в области груди. Неизвестные, открывшие стрельбу среди бела дня, скрылись с места преступления на автомобиле.

Оперативники ввели в области план «Перехват». Примерно через час, автомобиль с подозреваемыми был задержан в Обуховском районе.

«Злоумышленниками оказались жители Харьковской области, — сообщил Небытов на странице Facebook. — Один из них в прошлом мог иметь отношение к МВД».

Пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, за его жизнь борются медики.

Предполагаемые преступники доставлены в изолятор временного содержания, где они будут ожидать решения суда.