Люксембург, , 23:22 — REGNUM

Шестерым жителям Люксембурга понадобилась медицинская помощь после того как над двумя населёнными пунктами у границы с Бельгией пронёсся смерч, сообщает RTL со ссылкой на экстренные службы.

Смерч Иван Шилов © ИА REGNUM

«Торнадо обрушился вечером на муниципалитеты Башараж и Петанж, повредив многие дома и супермаркет… Доступ к месту бедствия затруднен заблокированными дорогами», — сообщает служба спасения и борьбы с пожарами Люксембурга.

Повалены деревья, сорваны кровли жилых домов, повреждены припаркованные у домов и деревьев автомобили.

Масштабы разрушений уточняются.

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