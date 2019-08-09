Люксембург, 9 августа 2019, 23:22 — REGNUM
Шестерым жителям Люксембурга понадобилась медицинская помощь после того как над двумя населёнными пунктами у границы с Бельгией пронёсся смерч, сообщает RTL со ссылкой на экстренные службы.
«Торнадо обрушился вечером на муниципалитеты Башараж и Петанж, повредив многие дома и супермаркет… Доступ к месту бедствия затруднен заблокированными дорогами», — сообщает служба спасения и борьбы с пожарами Люксембурга.
Повалены деревья, сорваны кровли жилых домов, повреждены припаркованные у домов и деревьев автомобили.
Масштабы разрушений уточняются.
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