Москва, 9 августа 2019, 22:52 — REGNUM
МЧС продлило предупреждение о погодной опасности в Москве с 18:00 9 августа до 9:00 10 августа. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве.
Спасатели предупреждают, что, по прогнозам синоптиков Росгидромета, вечером 9 августа, ночью и утром 10 августа в Москве будет сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
Гражданам не рекомендуется парковать автомобили вблизи деревьев и возле слабо укрепленных конструкций.
В Москве продолжает действовать «желтый» уровень опасности.