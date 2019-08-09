Москва, , 22:52 — REGNUM

МЧС продлило предупреждение о погодной опасности в Москве с 18:00 9 августа до 9:00 10 августа. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве.

Тучи над Москвой

Спасатели предупреждают, что, по прогнозам синоптиков Росгидромета, вечером 9 августа, ночью и утром 10 августа в Москве будет сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Гражданам не рекомендуется парковать автомобили вблизи деревьев и возле слабо укрепленных конструкций.

В Москве продолжает действовать «желтый» уровень опасности.