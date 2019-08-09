Ачинск, Красноярский край, , 21:29 — REGNUM

Режим чрезвычайной ситуации вновь введён на территории Ачинского района Красноярского края в связи с новым взрывами на военном арсенале. Об этом сообщил журналистам глава района Евгений Розанчугов.

В результате ЧП на складе боеприпасов, расположенном рядом с деревней Каменка, по последним данным, пострадали десять человек, четверо из них госпитализированы.

Ранее в пресс-службе Центрального военного округа заявили, что причиной новых взрывов стало попадание молнии в стеллаж с боеприпасами. В свою очередь, в краевом правительстве сообщили, что при проведении работ по разминированию произошёл подрыв снаряда.

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