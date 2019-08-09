Екатеринбург, , 21:24 — REGNUM

В Екатеринбурге на Пермском тракте случилось массовое ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД МВД России по Свердловской области.

Автомобиль Chevrolet Niva неверно оценил дистанцию до «ВАЗ-21 214» и врезался в него, от чего ВАЗ перевернулся, а «Ниву» откинуло на встречную полосу, где она врезалась в «ВАЗ-2110».

Уже известно, что в аварии пострадал 71-летний мужчина, он госпитализирован.

Напомним, 9 августа в Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Авария случилась на юге города, в микрорайоне Вторчермет.

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