Екатеринбург, 9 августа 2019, 21:24 — REGNUM
В Екатеринбурге на Пермском тракте случилось массовое ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД МВД России по Свердловской области.
Автомобиль Chevrolet Niva неверно оценил дистанцию до «ВАЗ-21 214» и врезался в него, от чего ВАЗ перевернулся, а «Ниву» откинуло на встречную полосу, где она врезалась в «ВАЗ-2110».
Уже известно, что в аварии пострадал 71-летний мужчина, он госпитализирован.
Напомним, 9 августа в Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Авария случилась на юге города, в микрорайоне Вторчермет.
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