Абуджа, 9 августа 2019, 21:03 — REGNUM
При помощи властей Нигерии и Ганы освобождены десять турецких моряков, похищенных пиратами, сообщает 9 августа агентство Anadolu Ajansı.
Агентство утверждает, что состояние здоровья освобождённых хорошее. О деталях операции по их освобождению не сообщается, но МИД Турции упомянул о контактах с властями Нигерии и Ганы, при помощи которых моряки получили свободу.
Напомним, 13 июля сухогруз Paksoy-1 под турецким флагом, следовавший из камерунского порта Дуала в порт Абиджан в Кот-д"Ивуаре к западу от нигерийского побережья был атакован группой вооруженных людей.
Пираты похитили экипаж из десяти турецких моряков, а само судно было отбуксировано к порту в Гане.
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