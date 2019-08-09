Абуджа, , 21:03 — REGNUM

При помощи властей Нигерии и Ганы освобождены десять турецких моряков, похищенных пиратами, сообщает 9 августа агентство Anadolu Ajansı.

Агентство утверждает, что состояние здоровья освобождённых хорошее. О деталях операции по их освобождению не сообщается, но МИД Турции упомянул о контактах с властями Нигерии и Ганы, при помощи которых моряки получили свободу.

Напомним, 13 июля сухогруз Paksoy-1 под турецким флагом, следовавший из камерунского порта Дуала в порт Абиджан в Кот-д"Ивуаре к западу от нигерийского побережья был атакован группой вооруженных людей.

Пираты похитили экипаж из десяти турецких моряков, а само судно было отбуксировано к порту в Гане.

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