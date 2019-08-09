Ульяновск, , 19:56 — REGNUM

В Новоспасском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре пятимесячного ребёнка. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Пожар произошёл 8 августа в квартире одного из домов в посёлке Крупозавод Новоспасского района. В результате погиб ребёнок. Следствие полагает, что пятимесячный младенец остался в квартире один «при включенном тепловентиляторе», который предположительно стал причиной пожара.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в прокуратуре Ульяновской области отмечали, что причиной смерти ребёнка стало отравление угарным газом. По данным ведомства, семья на учёте как неблагополучная не состоит.

Отметим, что ранее трагедия произошла 25 июля 2019 года в поселке Карсун Ульяновской области. В результате пожара погибли двое детей 2016 и 2018 годов рождения. Девочка и мальчик отравились угарным газом. По предварительным данным, мать ушла присмотреть за детьми соседки, оставив своих детей дома одних.

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