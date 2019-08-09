Иркутск, , 19:54 — REGNUM

В федеральном штабе по координации деятельности по тушению лесных пожаров заявили о необходимости продолжить наращивать силы для стабилизации обстановки в сибирских регионах. Об этом шла речь на заседании штаба сегодня, 9 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лесной пожар (сс) skeeze

В Красноярском крае, Иркутской области и Якутии сохраняется действие режима ЧС из-за лесных пожаров. В Иркутской области работы по тушению 79 пожаров ведутся на площади почти 129 тыс. га, в Красноярском крае — 86 пожаров на 64, 5 тыс. га, в Якутии — 12 пожаров на землях лесного фонда — 1 тыс. га.

Как отмечается, общая группировка сил и средств на сегодняшний день превышает 3,2 тысячи человек и 400 единиц наземной техники.

Властям сибирских регионов поручено обеспечить постоянное информирование населения об обстановке и принимаемых мерах для её стабилизации. А также продолжить наращивать силы и средства для тушения.

Тем временем температура воздуха в Иркутской области и Красноярском крае достигает +30°С, в Якутии — +25°С. Прогнозируется усиление ветра и отсутствие осадков.