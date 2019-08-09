Ачинск, Красноярский край, 9 августа 2019, 19:19 — REGNUM
За медицинской помощью в результате нового ЧП под Ачинском обратились восемь человек (СМИ сообщают о девяти пострадавших — прим. ИА REGNUM ), жертв нет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Красноярского края.
Четверо госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, остальным оказана амбулаторная помощь, они разошлись по домам.
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Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Ачинском районе Красноярского края в результате пожара и взрывов в воинской части погиб один человек, 13 пострадали. В Ачинске, Ачинском и Назаровском районах объявили режим ЧС, людей эвакуировали из опасной зоны.
9 августа произошло новое ЧП. По данным краевого правительства, при проведении работ по разминированию в деревне Каменка произошёл подрыв снаряда.
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