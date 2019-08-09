Ачинск, Красноярский край, , 18:57 — REGNUM

При подрыве боеприпаса под Ачинском (Красноярский край) пострадали девять человек, из них четверо госпитализированы.

Взрыв боеприпаса произошёл возле железной дороги на перегоне Улуй-Ачинск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первое ЧП под Ачинском произошло 5 августа. В результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части погиб один человек, 13 пострадали.

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9 августа, по данным правительства Красноярского края, при проведении работ по разминированию и ликвидации последствий ЧС в Каменке произошёл подрыв снаряда. Краевые власти сообщили о пятерых пострадавших и повреждённом автомобиле.

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