Москва, , 18:43 — REGNUM

Сильными порывами ветра за два дня в Москве были повалены около 40 деревьев и вследствие этого повреждения получили 23 автомобиля, сообщает 9 августа РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, порывы ветра и ливни оказались не такими сильными, насколько ожидалось, однако без последствий всё-таки не обошлось.

«Действительно, со вчерашнего дня все городские службы были переведены в повышенную готовность, мы в этот период не допустили ни подтоплений, ни сокращения скорости движения по городу … Тем не менее, в городе 40 деревьев были повалены, и эти деревья упали на 23 автомобиля», — цитирует агентство слова Бирюкова.

При этом, подчеркнул заммэра столицы, удалось предотвратить нанесение вреда здоровью и травматизм жителей и гостей Москвы.

Напомним, 8 и 9 августа на территории Москвы были отмечены порывы ветра и сильные дожди.

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