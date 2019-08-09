Красноярск, , 18:43 — REGNUM

Пятерых пострадавших в результате нового ЧП в Каменке доставили в Ачинскую межрайонную больницу. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в администрации Ачинска.

Уточняется, что один полицейский находится в тяжёлом состоянии. Ещё один полицейский, один военный и сотрудник ВОХР — в состоянии средней тяжести. Женщина (гражданская) от госпитализации отказалась. Как подчеркнули в администрации Ачинска, у пострадавших сотрясения, порезы и черепно-мозговые травмы.

Пациента в тяжёлом состоянии доставят в краевую клиническую больницу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа под Ачинском произошло ЧП — пожар и взрывы на складе боеприпасов в воинской части. Один человек погиб, 13 обратились за медпомощью. Сильнее всего пострадал населённый пункт Каменка.

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9 августа произошло ещё одно ЧП. По данным правительства Красноярского края, при проведении работ по разминированию и ликвидации последствий ЧС в Каменке произошёл подрыв снаряда. Ранены пятеро служащих и поврежден автомобиль. Жителей Каменки эвакуируют в пункт временного размещения поселка Малиновка.

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