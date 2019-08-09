Екатеринбург, 9 августа 2019, 18:46 — REGNUM
В Екатеринбурге выяснят, из-за чего точно погиб рабочий в доме по ул. Латвийская. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Свердловской области.
Тело погибшего направят на судмедэкспертизу, чтобы установить причину гибели.
Продолжается доследственная проверка по инциденту.
Напомним, трагедия произошла днём 9 августа. По предварительной информации СКР, в шахте, где шли ремонтные работы, на рабочего рухнул лифт. Предполагается, что стопорный механизм на двигателе лифта не выдержал нагрузки.
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