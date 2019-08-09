Екатеринбург, , 18:46 — REGNUM

В Екатеринбурге выяснят, из-за чего точно погиб рабочий в доме по ул. Латвийская. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Свердловской области.

Тело погибшего направят на судмедэкспертизу, чтобы установить причину гибели.

Продолжается доследственная проверка по инциденту.

Напомним, трагедия произошла днём 9 августа. По предварительной информации СКР, в шахте, где шли ремонтные работы, на рабочего рухнул лифт. Предполагается, что стопорный механизм на двигателе лифта не выдержал нагрузки.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР выясняет причины гибели рабочего в шахте лифта в Екатеринбурге