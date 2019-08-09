9 Августа
 
19:15

Новое ЧП на военном складе под Ачинском случилось из-за удара молнии в стеллаж с боеприпасами, сообщает 9 августа пресс-служба Центрального военного округа.

Это стало возможно после того, как при пожаре 5 августа была нарушена система молниезащиты и повреждены отводы разрядов атмосферного электричества.

По информации ЦВО, в результате один сотрудник вневедомственной охраны на контрольно-пропускном пункте склада получил небольшие травмы и порезы от осколков стекла.

18:59

В Ачинске простятся с погибшим в Каменке военнослужащим

Как ранее сообщало ИА REGNUMАчинск сегодня, 9 августа, простился с погибшим во время взрывов в Каменке военнослужащим. Мужчина погиб 5 августа при исполнении служебных обязанностей. Ему было 45 лет, без отца остались трое детей.

Все затраты на себя взяло Минобороны.

Напомним, 5 августа в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском один человек погиб, 13 обратились за медицинской помощью, шестеро были госпитализированы.

18:57

Подрыв боеприпаса под Ачинском: число пострадавших выросло

При подрыве боеприпаса под Ачинском (Красноярский край) пострадали девять человек, из них четверо госпитализированы.

Взрыв боеприпаса произошёл возле железной дороги на перегоне Улуй-Ачинск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

18:55

В результате ЧП в воинской части 5 августа была сильно повреждена резервная высоковольтная линия электропередачи, питающая Ачинск. Нарушения электроснабжения города это не повлекло, однако 4 км линии необходимо восстановить.

18:55

ЧП под Ачинском: полностью уничтожены восемь жилых домов

Из резервного фонда правительства Красноярского края возместят затраты Ачинску, Ачинскому и Назаровскому районам на функционирование пунктов временного размещения. Также проводятся выплаты адресной материальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Речь в данном случае идёт о сумме в 10 тысяч рублей на человека. В случае утраты либо существенного повреждения имущества будут выплачивать до 50 тысяч рублей на семью. Проблемы тех, кто потерял жильё, краевые власти также обещают решить, сейчас изыскиваются способы решения.

18:54

ЧП под Ачинском: полностью уничтожены восемь жилых домов

В результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском 5 августа пострадали семь социальных объектов, в том числе средняя школа и детский сад в деревне Каменка и три фельдшерско-акушерских пункта. Полностью уничтожены восемь жилых домов. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в правительстве Красноярского края.

Жилому фонду нанесён значительный ущерб: только окон нужно восстановить порядка 1200.

В настоящее время краевые власти совместно с Минобороны РФ работают над оценкой ущерба.

18:52

Красноярский край: жителей Каменки опять эвакуируют

Для эвакуации жителей Каменки по поручению главы Ачинска Илая Ахметова отправлены пять автобусов.

18:50

Власти Ачинска рассказали о состоянии пострадавших в результате нового ЧП

Пятерых пострадавших в результате нового ЧП в Каменке доставили в Ачинскую межрайонную больницу. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в администрации Ачинска.

Уточняется, что один полицейский находится в тяжёлом состоянии. Ещё один полицейский, один военный и сотрудник ВОХР — в состоянии средней тяжести. Женщина (гражданская) от госпитализации отказалась. Как подчеркнули в администрации Ачинска, у пострадавших сотрясения, порезы и черепно-мозговые травмы.

Пациента в тяжёлом состоянии доставят в краевую клиническую больницу.

18:47

В качестве одной из причин эвакуации жителей Каменки называется «резкое ухудшение метеоусловий», интернет-паблики сообщают, что речь идёт о молнии.

18:47

Под Ачинском из-за взрывов вновь эвакуируют местных жителей

Жителей населённого пункта Каменка в Красноярском крае, расположенного рядом с военным складом, где возобновились взрывы, эвакуируют в безопасную зону — в населенный пункт Малиновка.

18:44

Пять человек пострадали при новых взрывах на складе под Ачинском

В результате новых взрывов, произошедших 9 августа на военном складе под Ачинском, пострадали пять человек. Четверо пострадавших получили ранения средней тяжести: это двое военнослужащих и двое сотрудников полиции. Ещё одна пострадавшая, пожилая женщина, будет проходить лечение амбулаторно.

18:42

В Ачинском районе вновь ЧП: подрыв снаряда, есть пострадавшие

В деревне Каменка Ачинского района Красноярского края, сильнее всего пострадавшей в результате пожара и взрывов в воинской части 5 августа, вновь ЧП. Как сообщили ИА REGNUM 9 августа в краевом правительстве, при проведении работ по разминированию и ликвидации последствий ЧС произошёл подрыв снаряда. Ранены пятеро служащих, повреждён автомобиль.