Новое ЧП на военном складе под Ачинском случилось из-за удара молнии в стеллаж с боеприпасами, сообщает 9 августа пресс-служба Центрального военного округа.
Это стало возможно после того, как при пожаре 5 августа была нарушена система молниезащиты и повреждены отводы разрядов атмосферного электричества.
По информации ЦВО, в результате один сотрудник вневедомственной охраны на контрольно-пропускном пункте склада получил небольшие травмы и порезы от осколков стекла.
В Ачинске простятся с погибшим в Каменке военнослужащим
Как ранее сообщало ИА REGNUMАчинск сегодня, 9 августа, простился с погибшим во время взрывов в Каменке военнослужащим. Мужчина погиб 5 августа при исполнении служебных обязанностей. Ему было 45 лет, без отца остались трое детей.
Все затраты на себя взяло Минобороны.
Напомним, 5 августа в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском один человек погиб, 13 обратились за медицинской помощью, шестеро были госпитализированы.
Подрыв боеприпаса под Ачинском: число пострадавших выросло
При подрыве боеприпаса под Ачинском (Красноярский край) пострадали девять человек, из них четверо госпитализированы.
Взрыв боеприпаса произошёл возле железной дороги на перегоне Улуй-Ачинск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
В результате ЧП в воинской части 5 августа была сильно повреждена резервная высоковольтная линия электропередачи, питающая Ачинск. Нарушения электроснабжения города это не повлекло, однако 4 км линии необходимо восстановить.
ЧП под Ачинском: полностью уничтожены восемь жилых домов
Из резервного фонда правительства Красноярского края возместят затраты Ачинску, Ачинскому и Назаровскому районам на функционирование пунктов временного размещения. Также проводятся выплаты адресной материальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Речь в данном случае идёт о сумме в 10 тысяч рублей на человека. В случае утраты либо существенного повреждения имущества будут выплачивать до 50 тысяч рублей на семью. Проблемы тех, кто потерял жильё, краевые власти также обещают решить, сейчас изыскиваются способы решения.
ЧП под Ачинском: полностью уничтожены восемь жилых домов
В результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском 5 августа пострадали семь социальных объектов, в том числе средняя школа и детский сад в деревне Каменка и три фельдшерско-акушерских пункта. Полностью уничтожены восемь жилых домов. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в правительстве Красноярского края.
Жилому фонду нанесён значительный ущерб: только окон нужно восстановить порядка 1200.
В настоящее время краевые власти совместно с Минобороны РФ работают над оценкой ущерба.
Красноярский край: жителей Каменки опять эвакуируют
Для эвакуации жителей Каменки по поручению главы Ачинска Илая Ахметова отправлены пять автобусов.
Власти Ачинска рассказали о состоянии пострадавших в результате нового ЧП
Пятерых пострадавших в результате нового ЧП в Каменке доставили в Ачинскую межрайонную больницу. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в администрации Ачинска.
Уточняется, что один полицейский находится в тяжёлом состоянии. Ещё один полицейский, один военный и сотрудник ВОХР — в состоянии средней тяжести. Женщина (гражданская) от госпитализации отказалась. Как подчеркнули в администрации Ачинска, у пострадавших сотрясения, порезы и черепно-мозговые травмы.
Пациента в тяжёлом состоянии доставят в краевую клиническую больницу.
В качестве одной из причин эвакуации жителей Каменки называется «резкое ухудшение метеоусловий», интернет-паблики сообщают, что речь идёт о молнии.
Под Ачинском из-за взрывов вновь эвакуируют местных жителей
Жителей населённого пункта Каменка в Красноярском крае, расположенного рядом с военным складом, где возобновились взрывы, эвакуируют в безопасную зону — в населенный пункт Малиновка.
Пять человек пострадали при новых взрывах на складе под Ачинском
В результате новых взрывов, произошедших 9 августа на военном складе под Ачинском, пострадали пять человек. Четверо пострадавших получили ранения средней тяжести: это двое военнослужащих и двое сотрудников полиции. Ещё одна пострадавшая, пожилая женщина, будет проходить лечение амбулаторно.
В Ачинском районе вновь ЧП: подрыв снаряда, есть пострадавшие
В деревне Каменка Ачинского района Красноярского края, сильнее всего пострадавшей в результате пожара и взрывов в воинской части 5 августа, вновь ЧП. Как сообщили ИА REGNUM 9 августа в краевом правительстве, при проведении работ по разминированию и ликвидации последствий ЧС произошёл подрыв снаряда. Ранены пятеро служащих, повреждён автомобиль.