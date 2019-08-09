Новое ЧП на военном складе под Ачинском случилось из-за удара молнии в стеллаж с боеприпасами, сообщает 9 августа пресс-служба Центрального военного округа.

Это стало возможно после того, как при пожаре 5 августа была нарушена система молниезащиты и повреждены отводы разрядов атмосферного электричества.

По информации ЦВО, в результате один сотрудник вневедомственной охраны на контрольно-пропускном пункте склада получил небольшие травмы и порезы от осколков стекла.