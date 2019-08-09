Ачинск, Красноярский край, 9 августа 2019, 18:28 — REGNUM
Жителей населённого пункта Каменки в Красноярском крае, расположенного рядом с военным складом, где возобновились взрывы, эвакуируют в безопасную зону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Жителей эвакуируют в населенный пункт Малиновка», — сказал собеседник агентства.
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня возобновились взрывы на складе боеприпасов под Ачинском. По последним данным, в Ачинскую межрайонную центральную больницу поступили уже восемь пострадавших. Неофициально причиной новых взрывов названо попадание молнии в арсенал.
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