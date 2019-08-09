Великий Новгород, , 18:25 — REGNUM

В Новгородской области сегодня, 9 августа, перекрыли движение на нескольких участках дорог в Демянском и Марёвском районах, дорожное покрытие которых разрушилось из-за проливных дождей. В пресс-центре правительства региона сообщили, что разрушения коснулись дороги Истошно — Острешно — Вотолино и дороги Валдай — Демянск — Сухая Ветошь (в Демянском районе), дороги Молвотицы — Воскресенское — Заселье и дороги Шинково — Афаносово — Луг (в Марёвском районе).

«В настоящее время движение транспортных средств на указанных участках дорог прекращено. На объектах работают специалисты «Новгородавтодора» и подрядной организации «Солид». В ближайшее время будет принято решение о начале восстановительных работ», — сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области, отметив, что ситуация находится на контроле министерства транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обрушившийся на Новгородскую область циклон также привёл к нарушениям электроснабжения 30 населённых пунктов в Демянском, Марёвском, Холмском и Старорусском районах. Энергетики приступили к восстановительным работам, но их проведение осложняется продолжающимся штормовым ветром.

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