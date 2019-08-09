Великий Новгород, , 18:14 — REGNUM

Специалисты «Россети Северо-Запад» восстанавливают электроснабжение в Новгородской области после шторма. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе энергокомпании, восстановительные работы начались сразу же после возникновения нештатной ситуации.

«Часть потребителей была оперативно запитана. Работа энергетиков осложняется продолжающимся штормовым ветром», — сообщили в компании «Россети Северо-Запад».

Для того, чтобы не допустить развития технологических нарушений, диспетчеры энергокомпании организуют резервные схемы электроснабжения потребителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, непогода оставила без электроснабжения около 30 населённых пунктов в четырёх районах Новгородской области — Демянском, Старорусском, Холмском и Марёвском. В них, по данным МЧС, проживает более 600 человек. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

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