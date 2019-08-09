Екатеринбург, 9 августа 2019, 18:12 — REGNUM
В Екатеринбурге началась доследственная проверка по факту гибели рабочего в шахте лифта дома на улице Латвийской, 37. Об этом сообщает пресс-служба свердловского областного управления СКР.
Напомним, трагедия произошла днём 9 августа.
По данным СКР, в шахте шли плановые ремонтные работы. В этот момент стопорный магазин, находящийся на двигателе лифта, не выдержал возникшей нагрузки. Кабина в итоге рухнула и придавила рабочего.
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