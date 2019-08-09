Житомир, Украина, , 18:12 — REGNUM

На территории Житомирской области Украины 24 человека получили ранения при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем, сообщает 9 августа пресс-служба областного управления нацполиции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 13:00 по местному времени. После столкновения легковой автомобиль загорелся.

Травмы и ранения получили оба водителя и 22 пассажира. Погибших нет.

Полиция пытается выяснить причины произошедшего столкновения.

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