Житомир, Украина, 9 августа 2019, 18:12 — REGNUM
На территории Житомирской области Украины 24 человека получили ранения при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем, сообщает 9 августа пресс-служба областного управления нацполиции.
Дорожно-транспортное происшествие случилось около 13:00 по местному времени. После столкновения легковой автомобиль загорелся.
Травмы и ранения получили оба водителя и 22 пассажира. Погибших нет.
Полиция пытается выяснить причины произошедшего столкновения.
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