Москва, , 18:00 — REGNUM

Из-за супертайфуна у восточного побережья Китая авиакомпания «Аэрофлот» отменила два рейса между Москвой и Шанхаем, сообщает 9 августа сайт компании.

Отменены рейсы SU208 Шереметьево — Шанхай и SU209 Шанхай — Шереметьево на 9 и 10 августа соответственно.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, из-за приближающегося к восточному побережью Китая супертайфуна «Лекима», «Аэрофлот» отменяет 9 августа рейс SU208 Шереметьево — Шанхай и 10 августа рейс SU209 Шанхай — Шереметьево», — указано в сообщении компании.

Пассажиры этих рейсов будут извещены через центр бронирования и информации, а те, кто уже прибыл в аэропорт, будут обеспечены всем необходимым по федеральным авиационным правилам и стандартам «Аэрофлота».

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