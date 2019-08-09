Ачинск, Красноярский край, , 17:58 — REGNUM

В результате новых взрывов, произошедших 9 августа на военном складе под Ачинском, пострадали пять человек. Об этом сообщил ТАСС главный врач Ачинской межрайонной центральной больницы Денис Лебедев.

По его словам, четверо пострадавших получили ранения средней тяжести, это двое военнослужащих и двое сотрудников полиции. Ещё одна пострадавшая, пожилая женщина, будет проходить лечение амбулаторно.

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что на складе боеприпасов вблизи города Ачинска Красноярского края произошли новые взрывы, причиной которых послужил удар молнии.

5 августа в результате взрывов на этом же складе погиб один человек, ещё 13 человек пострадали. В радиусе 15 километров была проведена эвакуация населения. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих».

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