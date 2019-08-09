Ачинск, Красноярский край, , 17:47 — REGNUM

Под Ачинском из-за удара молнии в арсенал возобновились взрывы, сообщает 9 августа «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

По информации агентства, от взрывов пострадали два человека. Источник утверждает, что взрывов было не менее двух.

«Два взрыва прогремели на военном арсенале под Ачинском из-за попадания молнии, есть пострадавшие, по предварительным данным, два человека», — цитирует агентство слова источника.

Подчёркивается, что официальных подтверждений этой информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа на территории военного склада рядом с деревней Каменка Ачинского района на западе Красноярского края произошел пожар и взрывы пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Погиб один человек, 13 обратились к медикам за помощью. В радиусе 15 км были эвакуированы местные жители.

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