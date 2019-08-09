Анкара, , 17:23 — REGNUM

Сильное землетрясение на западе Турции привело к повреждению 868 зданий, заявил 9 августа журналистам министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум.

По его словам, из 868 пострадавших зданий 108 разрушены значительно.

«В городах Бозкурт и Чардак, пострадавших сильнее всех, повреждены 868 зданий, из них 108 — значительно. В конце августа мы начнем строить в Бозкурте 150 новых домов и мечеть, которая тоже повреждена, и через пять-шесть месяцев всё закончим. Сто зданий мы построим в Чардаке», — сказал Курум.

При этом министр заявил, что 75% населения Турции проживает в сейсмически опасных районах и предложил быстрее переделывать постройки в сейсмоустойчивые.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа на западе Турции произошли подземные толчки магнитудой 6,0. После землетрясения 23 человека обратились за медицинской помощью, никто не погиб.

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