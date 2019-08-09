Севастополь, , 17:09 — REGNUM

На кухне одного из детских садов Севастополя обнаружили грибок, плесень и множество других санитарных нарушений. Об этом 9 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя.

«В пищеблоке детсада № 124 установлено отсутствие части кафеля на полу и стенах, трещины, грибок, плесень на потолке, деформация кафеля, коррозия и ржавчина металлических элементов пола», — уточнили в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, прокурор Нахимовского района инициировал судебное разбирательство, потребовав от руководства детсада провести капремонт пищеблока, а департамент образования города профинансировать указанные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года несколько воспитанников севастопольского детсада заболели вирусным менингитом № 90. По предположению родителей, вероятным переносчиком болезни могли стать клещи, поскольку в саду долгое время не было скамеек, и дети игрались буквально на земле. Однако местные чиновники долгое время отказывались признавать наличие проблемы.

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