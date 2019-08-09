Севастополь, 9 августа 2019, 17:09 — REGNUM
На кухне одного из детских садов Севастополя обнаружили грибок, плесень и множество других санитарных нарушений. Об этом 9 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя.
По данным надзорного ведомства, прокурор Нахимовского района инициировал судебное разбирательство, потребовав от руководства детсада провести капремонт пищеблока, а департамент образования города профинансировать указанные мероприятия.
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года несколько воспитанников севастопольского детсада заболели вирусным менингитом № 90. По предположению родителей, вероятным переносчиком болезни могли стать клещи, поскольку в саду долгое время не было скамеек, и дети игрались буквально на земле. Однако местные чиновники долгое время отказывались признавать наличие проблемы.
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