Великий Новгород, , 17:01 — REGNUM

В Новгородской области по итогам первого полугодия 2019 года отмечается снижение уровня преступности. Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре, всего зарегистрировано 5103 преступления — на 239 (или на 4,5%) меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

Великий Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

На фоне общего снижения преступности, в том числе с участием несовершеннолетних (снижение на 4,5%) отмечается рост числа регистрации тяжких и особо тяжких преступлений: с 1214 до 1319, на 8,6% больше, чем в 2018 году.

При этом число убийство снизилось вдвое (с 25 до 13), на 20% уменьшилось число фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (с 10 до 8).

В прокуратуре отметили, что 58,6% зарегистрированных преступлений — это преступления против собственности, но и их за полгода 2019 года стало меньше на 3,7%.

Ущерб от преступлений составил около 229 тыс. рублей — на 34,6% меньше, чем в первом полугодии 2018 года, тогда сумма ущерба достигла почти 350 тыс. рублей.

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