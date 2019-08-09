Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:50 — REGNUM

В Нижнем Тагиле на время проведения мероприятий по случаю Дня города будут выделены дополнительные экипажи инспекторов дорожно-патрульной службы (ДПС), для обеспечения безопасности на дорогах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

В полиции отметили, что обеспечивать правопорядок в городе во время праздничных мероприятий будут сотрудники полиции Нижнетагильского гарнизона. Предполагается, что в День города в праздничных мероприятиях примут участие около 10 тыс. тагильчан.

Напомним, что празднование Дня города в Нижнем Тагиле пройдёт 9 и 10 августа. В 2019 году город отметит 297-летие со дня своего основания.