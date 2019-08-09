Ачинск, Красноярский край, , 16:43 — REGNUM

Жителей деревни Каменка Ачинского района, наиболее пострадавшей в результате ЧП в воинской части 5 августа, вывозят в пункты временного размещения в посёлок Малиновка. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в администрации Ачинска.

В качестве причины указано ухудшение гидрометеоусловий. В Каменку, по поручению главы Ачинска Илая Ахметова, отправили пять автобусов.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском начался пожар, прогремели взрывы. Каменка в результате ЧП пострадала сильнее всего.

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