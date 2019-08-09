Архангельск, , 16:40 — REGNUM

В Архангельске озвучили первые итоги мониторинга окружающей среды после пожара на военном полигоне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Для оценки привлечен эксперт Санкт-Петербургского института радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Алексей Громов.

«Отобраны пробы воздуха, почвы, воды, проведена оценка радиационного фона в Северодвинске и его окрестностях. Проверкой были охвачены несколько населенных пунктов. Ни в одном из них превышения нормального уровня радиационного фона не выявлено», — цитирует Алексея Громова пресс-служба регионального правительства.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы на территории области продолжается.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вчера на полигоне ВМФ России при испытаниях произошел пожар. В результате ЧП два человека погибли, шестеро госпитализированы. В Северодвинске, который находится примерно в 30 км от полигона, сразу после происшествия было зафиксировано повышение уровня радиации, продержавшееся по официальным данным, около получаса.

Ранее Норвежское агенство по ядерной безопасности заявило, что не зафиксировало превышение уровня радиации на своих станциях.

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Норвегия не зафиксировала повышения уровня радиации после ЧП в России