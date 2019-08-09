Ачинск, Красноярский край, , 16:37 — REGNUM

В результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском пострадали семь социальных объектов, в том числе средняя школа и детский сад в деревне Каменка и три фельдшерско-акушерских пункта. Полностью уничтожены восемь жилых домов. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в правительстве Красноярского края.

По данным председателя правительства края Юрия Лапшина, работы по восстановлению социальных объектов уже начаты.

Жилому фонду нанесён значительный ущерб: только окон нужно восстановить порядка 1200.

В настоящее время краевые власти совместно с Минобороны РФ работают над оценкой ущерба.

Лапшин подчеркнул, что из резервного фонда правительства края возместят затраты Ачинску, Ачинскому и Назаровскому районам на функционирование пунктов временного размещения. Также проводятся выплаты адресной материальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Речь в данном случае идёт о сумме в 10 тысяч рублей на человека. В случае утраты либо существенного повреждения имущества будут выплачивать до 50 тысяч рублей на семью. Проблемы тех, кто потерял жильё, краевые власти также обещают решить, сейчас изыскиваются способы решения.

«Максимум усилий будет приложено к тому, чтобы люди получили постоянное жилье до наступления холодов», — подчеркнул Юрий Лапшин.

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Также известно, что в результате ЧП в воинской части была сильно повреждена резервная высоковольтная линия электропередачи, питающая Ачинск. Нарушения электроснабжения города это не повлекло, однако 4 км линии необходимо восстановить.

Правительственная комиссия продолжает свою работу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа в воинской части под Ачинском произошло ЧП. На складе боеприпасов начался пожар, прогремели взрывы. В Ачинске, Ачинском и Назаровском районах ввели режим ЧС, людей эвакуировали из опасно зоны. Один человек погиб, 13, по данным краевых властей, обратились за медицинской помощью. Шестерым понадобилась госпитализация.

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