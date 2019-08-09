Каменск-Уральский, Свердловская область, , 16:42 — REGNUM

В Свердловской области на дороге из Каменска-Уральского в Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого разбиты две машины и пострадали два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

По данным полиции, водитель автомобиля «Тойота» уснул за рулём и выехал на встречную полосу, из-за чего произошло столкновение с КамАЗом, причём грузовик опрокинулся от удара. В результате аварии оба водителя получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять автомобилей. Сообщений о пострадавших в результате ДТП гражданах не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге вновь массовое ДТП: пострадали пять машин