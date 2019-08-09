Великий Новгород, , 16:23 — REGNUM

Грозовой фронт, обрушившийся на Новгородскую область сегодня, 9 августа, привёл к отключениям электроэнергии в 30 населённых пунктах четырёх районов. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС РФ по Новгородской области.

От последствий непогоды пострадали сёла и деревни Демянского, Старорусского, Холмского и Марёвского районов, в них проживает более 600 человек.

«Социально значимых объектов в зоне отключения нет», — отметили в региональном управлении МЧС.

Для проведения восстановительных работ привлечены силы и средства филиала МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго». В Главном управлении МЧС России по Новгородской области развёрнут межведомственный оперативный штаб.

Напомним, об ухудшении погоды жителей Новгородской области предупредили накануне, 8 августа. Сильные ливни с ураганным ветром, порывы которого могут достигать 15−17 метров в секунду — ожидались в регионе с 9 августа.

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