Осло, , 16:12 — REGNUM

Норвежские и скандинавские измерительные станции, а также станции, к получению сведений которых имеют норвежские власти, не зафиксировали повышение уровня радиации.

Как пишет Норвежское агентство по ядерной безопасности, управление радиационной защиты и ядерной безопасности (ДСА) не получало информацию из официальных источников об аварии в России.

«ДСА ознакомился со взрывом в Архангельской области через СМИ в четверг», — пишет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа после пожара на военном полигоне в Архангельской области было отмечено кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске.