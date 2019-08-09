Луганск, , 16:04 — REGNUM

Во время вывода 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ из зоны проведения карательной операции против Донбасса, при погрузке на железнодорожную платформу перевернулась артиллерийско-миномётная установка «Нона-С», заявил 9 августа во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«В результате происшествия множественные травмы получили два члена экипажа находившиеся внутри машины в момент происшествия», — рассказал он.

По случайности не пострадал боевик ВСУ, руководивший погрузкой, отметил Осадчий.

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