Тюмень, , 15:57 — REGNUM

Директор тюменской турфирмы обманула своих клиентов почти на полмиллиона рублей. Оплачивая путёвки, её клиенты не предполагали, что не попадут на отдых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В полицию Тюмени поступило несколько заявлений о факте мошенничества, совершенном директором турфирмы. Сумма ущерба составила около 500 тыс. рублей. Работая по заявлениям, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выяснили, что директором турфирмы оказалась ранее судимая 36-летняя жительница Тюмени. Женщина призналась, что намеренно вводила клиентов в заблуждение. Они сразу оплачивали путёвки, но их не получали.

В настоящее время установлена причастность этой женщины к девяти эпизодам, совершённых в 2018 году. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.