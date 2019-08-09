Донецк, , 15:43 — REGNUM

35-я и 36-я бригады морской пехоты и 406-я артиллерийская бригада ВСУ, расквартированные на мариупольском направлении, укомплектованы не более чем на 62%, заявил 9 августа во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По его словам, офицерский состав украинских формирований укомплектован лишь на 43%.

«Доходит до того, что в 36-ю бригаду на должность командира роты назначен офицер одной из боевых частей корабля «Гетман Сагайдачный», ранее окончивший Институт ВМС в Одессе, и всё время прослуживший на кораблях», — отметил Безсонов.

Он также рассказал, что для пополнения личного состава представители указанных формирований прибыли в 184-й учебный центр в Старичах Львовской области. Не менее 70% резервистов, прибывших на сборы в этот центр, будут отправлены в зону проведения карательной операции в Донбассе.

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