Псков, , 15:33 — REGNUM

В филиале «Псковэнерго» компании «Россети Северо-Запад» с 13:00 сегодняшнего дня, 9 августа, введён режим повышенной готовности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе энергокомпании, контроль над работой электросетей в регионе усилен в связи с неблагоприятным прогнозом метеорологов.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие часы по территории Псковской области ожидается прохождение горозового фронта с обильными ливневыми дождями.

Энергетики привели в готовность аварийные бригады и мобильные подразделения, подготовлены резервные источники электроснабжения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа грозовой фронт обрушился на южную часть Псковской области, особенно от ливневых дождей пострадал город Великие Луки. На территории города с 9 по 12 августа введён режим повышенной готовности для городских служб и территориального отделения МЧС. Ситуация с ликвидацией последствий подтопления находится на контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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