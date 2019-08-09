Манчестер, Великобритания, , 17:02 — REGNUM

Одна изпассажироксамолета, выполняющего рейс BE 312 из Парижа в северный английский город Манчестер, почувствоваласебяплохо прямо во время перелета. Об этом сообщается в пятницу, 9 августа, на сайте авиакомпании Flybe, которой принадлежит воздушное судно.

«В качестве меры предосторожности по прибытии в Манчестер … Министерство здравоохранения Англии собрало полную контактную информацию у всех 107 пассажиров на борту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители организации здравоохранения Public Health England намерены отследить состояние других пассажиров воздушного судна.

Самолет был поставлен «на карантин».