Москва, 9 августа 2019, 15:20 — REGNUM
Решение о заключении под стражу блогера Владислава Синицы обжаловано. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.
Жалоба на решение Пресненского районного суда, арестовавшего гражданина, подана в Московский городской суд. Апелляционная инстанция рассмотрит вопрос о законности принятого решения 15 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, блогер Синица, известный под псевдонимом «Макс Стеклов», по версии следствия, призывал «совершать насильственные действия в отношении детей силовиков». Преступным умыслом, считают правоохранители, являлось возбуждение ненависти к сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей.
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