Великие Луки, Псковская область, 9 августа 2019, 15:12 — REGNUM
На территории Великих Лук Псковской области с сегодняшнего дня, 9 августа, введён режим повышенной готовности для городских служб и территориального отделения МЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.
Такой режим будет действовать до 12 августа. Ранее сообщалось, что ситуацию с подтоплением «южной столицы» региона взял под личный контроль губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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Аварийные бригады ликвидируют последствия сильных дождей, с которыми не справилась городская ливневая канализация, но прогнозы метеорологов неблагоприятны: 11 августа в городе вновь ожидают обильные осадки.
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