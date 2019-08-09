Великие Луки, Псковская область, , 15:12 — REGNUM

На территории Великих Лук Псковской области с сегодняшнего дня, 9 августа, введён режим повышенной готовности для городских служб и территориального отделения МЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Такой режим будет действовать до 12 августа. Ранее сообщалось, что ситуацию с подтоплением «южной столицы» региона взял под личный контроль губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Читайте также: Великие Луки в Псковской области затопило дождём

Аварийные бригады ликвидируют последствия сильных дождей, с которыми не справилась городская ливневая канализация, но прогнозы метеорологов неблагоприятны: 11 августа в городе вновь ожидают обильные осадки.

Читайте ранее в этом сюжете: Псковский архив напомнил Великим Лукам о потопе 30-летней давности