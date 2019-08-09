Красноярск, , 15:09 — REGNUM

В 57 регионах России в предстоящие выходные (10−11 августа) прогнозируются средний, высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды. В ряде регионов установится чрезвычайный класс пожарной опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».

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В том числе, по данным ведомства, в Сибирском федеральном округе (СФО) в пяти регионах прогнозируются средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности. Это Алтайский край, Иркутская область, Красноярский край, Новосибирская область, Томская область.

Средний, местами высокий классы пожарной опасности ожидаются в Кемеровской и Омской областях, а также в Туве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в СФО тяжёлая лесопожарная ситуация складывается в Красноярском крае и Иркутской области. По данным Авиалесоохраны, на 00:00 (мск) 9 августа в этих двух регионах лесные пожары действовали на площади порядка 1,68 млн га.

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